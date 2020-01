Nuoro, femminicidio di Romina Meloni: ergastolo per l’ex compagno Ettore Sini

È stato condannato all’ergastolo Ettore Sini, l’agente penitenziario che, lo scorso 31 marzo, ha ucciso la sua ex Romina Meloni a colpi di pistola. Come riporta anche l’agenzia Ansa, questa è stata la decisione presa dal tribunale di Nuoro. La sentenza è stata letta dal gup, che ha accolto le richieste del pm. L’agente penitenziario 49enne di Ozieri, in quel pomeriggio di follia, aveva anche ferito il nuovo compagno della donna, presente nell’appartamento di Nuoro dove si è consumata la tragedia.