Nuoro, due auto della stessa proprietaria incendiate nella notte

Attentato incendiario nella notte a Nuoro nel quartiere “Sa ‘e Sulis”. All’una circa della scorsa notte, la squadra 2A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta per l’incendio due autovetture parcheggiate nella pubblica via di proprietà di una residente del posto. Coinvolta anche una terza auto in sosta nelle vicinanze.

A margine delle operazioni di estinzione, la squadra VF intervenuta sul posto ha provveduto ai rilievi di polizia giudiziaria per ricostruire le fasi della combustione che ha lasciato pochi dubbi sulla natura dolosa dell’ evento. Sul posto anche i carabinieri di Nuoro e la polizia con gli specialisti della scientifica per i rilievi di propria competenza.