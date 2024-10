Nubifragi e grandine, Cagliari colpita in pieno dal maltempo: strade come fiumi anche nell’hinterland (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nubifragi e grandine, cielo totalmente coperto e tendente al grigio scuro, al punto da nascondere anche gran parte dei fulmini. Il maltempo, ampiamente previsto, si è abbattuto anche sul Cagliaritano, dopo avere investito tutta la Sardegna. Tante le strade come fiumi, pioggia e chicchi sono caduti dal cielo all’improvviso e in simultanea, creando disagi soprattutto agli automobilisti e a chi non aveva nemmeno il riparo minimo di un ombrello. Non solo Cagliari, ovviamente: stesso scenario si è vissuto in tutta la Città Metropolitana, da Quartu a Selargius, da Pirri a Quartucciu, contando anche il versante opposto, cioè la zona di Capoterra. Pioggia, soprattutto, battente. Disagi anche nella zona industriale di Cagliari, tra viale Monastir e via Dolcetta. Tutti a passo di lumaca nel lunghissimo viale Marconi che collega Cagliari con Quartu, la prudenza è stata d’obbligo per evitare gravi incidenti anche sulle due Statali, la 131 e la 554.