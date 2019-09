Nozze “internazionali” ad Assemini: Alessandro e Jia, l’amore tra Assemini e l’Indonesia

Lui Asseminese, lei Indonesiana, hanno detto si davanti alla Sindaca Licheri. Weekend di nozze multietnico, quello appena trascorso ad Assemini: a pronunciare il fatidico si davanti alla Sindaca Sabrina Licheri, un ragazzo Asseminese di 40 anni Alessandro Garau dipendente di ENI petroli e l’Indonesiana di genitori cinesi Jia Ling di 30 anni. Un evento abbastanza curioso che ha portato i parenti della ragazza Indonesiana nella cittadina dell’hinterland di Cagliari. Alla cerimonia, svoltasi in municipio con il classico rituale civile, sono seguiti i festeggiamenti di rito secondo la tradizione locale, che hanno incuriosito non poco gli insoliti ospiti. Alessandro e Jian si sono conosciuti in Indonesia, dove il ragazzo di Assemini era impegnato con l’Eni, azienda per cui lavora anche Jian, da qui il fidanzamento e il conseguente matrimonio che ha legato due famiglie lontane e diverse ma che dimostrano che i buoni sentimenti non hanno confine. Agli sposi e loro famigliari vanno i migliori auguri per un futuro roseo, sperando che anche l’Indonesia la nostra Isola rappresenti un’importante meta turistica da esplorare.