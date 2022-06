Nove incendi oggi in Sardegna, necessari i mezzi aerei per spegnerne due

Nove incendi oggi in Sardegna, per spegnerne due è stato necessario far decollare i mezzi aerei disponibili. Il primo a Iglesias , in località “Campo Pisano”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Iglesias, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica di Pula. Intervengono una squadra dei vigili del fuoco di Iglesias e due squadre di volontari delle associazioni Soccorso Iglesias e AVDAG di Gonnesa. Il secondo incendio è divampato a Carbonia, in località “Miniera Serbariu”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu. Sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco di Carbonia e 2 squadre di volontari delle associazioni Terramare Carbonia e RadioClub di Carbonia. Richiesta la disattivazione di 3 linee elettriche di alta tensione.