Nove chilometri a nuoto da Foxi a Marina Piccola per ricordare la figlia: “Oggi Amelia avrebbe compiuto 9 anni”

Da Foxi a Marina Piccola, una distanza coperta di circa nove chilometri. Nove come gli anni che oggi avrebbe compiuto la sua Amelia, morta il 16 novembre 2018 a causa di un improvviso problema all’intestino. Suo padre, Corrado Sorrentino, dopo aver fondato una onlus che porta il nome della sua figlia scomparsa troppo presto, ha deciso di omaggiarla con una traversata lunga e faticosa: “Venti luglio 2020, nove anni per Amelia e nove chilometri per me, per ricordare la nascita bellissima di Amelia. Da Foxi a Marina Piccola”, così ha annunciato in un video pubblicato su Facebook e Instagram il pluricampione italiano di nuoto.