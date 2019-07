Notte di fuoco per i vigili: in fiamme auto e vegetazione nel Cagliaritano

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco impegnati a domare vasti incendi di vegetazione e canneti, oltre alcuni incendi di autovetture nell’hinterland e nella provincia.

La Sala operativa del 115 tempestata di telefonate. Gli interventi più rilevanti a Villaputzu dove i fronti d’incendio di vegetazione e macchia mediterranea si sono propagati in diverse località, a Quirra dove le fiamme hanno bruciato una vasta area e in località Sant’Angelo dove le fiamme hanno minacciato anche un’officina nella periferia del paese. Sul posto hanno operato la squadra “8A” del distaccamento di San Vito la squadra “9A” di Mandas e una squadra di Lanusei invitata dal Comando di Nuoro, un’autobotte della sede centrale del Comando di Cagliari. Sette i mezzi coinvolti e quattordici operatori, sul posto anche i Carabinieri del comando stazione di San Vito che hanno gestito la viabilità stradale e supportato le squadre di Pronto intervento per raggiungere le postazioni degli idranti per il rifornimento idrico.

E ancora un icendio di un canneto si è sviluppato a Muravera in un canale nella zona industriale dove è stata inviata la squadra “2A” della sede centrale, nella zone coinvolte si è recato anche il Funzionario tecnico del Comando per fare il punto della situazione. Un rogo di vegetazione con due fronti si è sviluppato anche nei pressi della zona tra la località Simbirizzi e la Strada statale 554, un’altro incendio di sterpaglie a Uta nei pressi della Strada Statale 130 dove è intervenuta la squadra “5A” di Iglesias, un altro a Carbonia in località Sirai. Altri interventi per incendi di autovetture, a Assemini in via Cipro dove è intervenuta la squadra “4A” del distaccamento cittadino di Cagliari che ha evitato la propagazione delle fiamme anche ad un’abitazione; a Sestu in via Liguria, un’ altra auto è andata a fuoco anche a Iglesias in via Cipro dove è intervenuta la squadra “5A” del distaccamento di Iglesias. Tutti i roghi sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco