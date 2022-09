Notte di fuoco anche a Cagliari, fiamme a Pirri e nei pressi della Motorizzazione civile

Incendi di vegetazione nell’hinterland cagliaritano, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte.

Dopo l’enorme rogo che ha interessato il parco di Molentargius si sono verificati altri due interventi per incendi di vegetazione nelle stesse ore della notte. Il primo incendio si è propagato in un’area rurale nei pressi della Motorizzazione Civile, lungo la statale 554. Per oltre un’ora ha impegnato una squadra e un’autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area bonificandola dai focolai residui.

Un secondo intervento in via Santa Maria Chiara a Pirri. Coinvolte nel rogo masserizie e vegetazione.

Per tutti gli interventi svolti sono stati avviati gli accertamenti.