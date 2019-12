Notte di Coppa tra Cagliari e Sampdoria

Con le urla di gioia ancora in testa, la tifoseria cagliaritana si appresta a vivere un’altra notte di calcio alla Sardegna Arena, contro i blucerchiati genovesi che lunedì notte hanno ingoiato l’amaro calice di una sconfitta amara e inaspettata. Mister Maran sembra intenzionato a dare spazio alle cosiddette seconde linee, un po per far tirare il fiato ai titolari, un po per vedere all’opera i giocatori che vengono impiegati meno in campionato. Molto probabile che l’allenatore del Cagliari schiererà dal primo minuto la seguente formazione: Olsen, Pinna, Walukiwiecz, Mattiello, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Deiola, Castro, Cerri e Ragatzu. La coppa Italia rappresenta un trofeo comunque prestigioso e l’impegno dei rossoblù non dovrebbe mancare, anche per allungare la striscia positiva che dura ormai da alcuni mesi. Sarà interessante osservare la reazione psicologica di Cerri a quel fantastico goal di testa che tre giorni fa, ha fatto letteralmente impazzire i tifosi cagliaritani; il ragazzo di Parma è atteso per una conferma che in molti si aspettano, come se quello stacco di testa fosse stato un improvviso contraccolpo ad un periodo nero che sembrava non finire mai.

L’entusiasmo e le aspettative dei tifosi dovrebbero spingere la squadra di Maran verso un’ennesima vittoria che sulla carta sembra possibile, sarà interessante vedere all’opera giocatori come Ragatzu e Pinna, poco impegnati in campionato ma con una grande voglia di mettersi in evidenza in un momento come questo, in cui la squadra vola meritatamente in campionato.

L’appuntamento è per le ore 21 alla Sardegna Arena e per i più casalinghi sui canali di RAI Sport. un’altra sera di passione sportiva nel momento migliore di una squadra che tra qualche mese festeggerà il cinquantenario dello scudetto tricolore e il centenario della fondazione.