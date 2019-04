Notre Dame in fiamme, Parigi e il mondo piangono: le foto impressionanti, il crollo della guglia

Le lacrime del mondo- e anche di tantissimi sardi- per l’incendio che sta divorando la cattedrale di Parigi. In diretta tutti gli aggiornamenti dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “A fuoco Notre-Dame. Un incendio devastante sta divorando la cattedrale di Parigi dalle 18.30 di oggi Già collassato il tetto, mentre i vigili del fuoco lottano contro il tempo per salvare quello che resta del capolavoro dell’arte gotica, simbolo della città: in fiamme anche una delle due torri quadrangolari. Le operazioni sono difficilissime per l’imponenza della struttura e l’entità del rogo, fuori controllo. La capitale francese è sotto choc. “Brucia una parte di noi”, le parole del presidente Macron.

L’incendio potrebbe essere collegato ai lavori di ristrutturazione che erano in corso all’interno della chiesa. E’ questa la prima idea che si sono fatti i pompieri (400 le unità mobilitate). Secondo le informazioni che arrivano dalla capitale francese, le fiamme sarebbero partite proprio da un’impalcatura nel solaio. Ma non ci sono ancora notizie certe sulle cause. La Procura di Parigi ha aperto un fascicolo.. Impressionanti le foto e i video che arrivano via social e che mostrano un’alta e densa colonna di fumo salire dalla sommità della chiesa e poi il crollo della guglia, alta 45 metri, collocata nella parte posteriore. Al di là della Senna, schiere di parigini e fedeli cattolici assistono alla distruzione in diretta della cattedrale, che cade proprio all’inizio della settimana Santa. Molti sono in lacrime.

