Notre Dame in cenere, rogo disastroso a Parigi: dopo la guglia crolla anche il tetto

A fuoco Notre Dame. Un incendio devastante sta divorando dalle 18.30 di oggi la cattedrale di Parigi (sotto le immagini in diretta). Già collassato il tetto, mentre i vigili del fuoco lottano contro il tempo per salvare quello che resta del capolavoro dell’arte gotica, simbolo della città: operazioni difficilissime per l’imponenza della struttura e l’entità del rogo. La capitale francese è sotto choc. “Brucia una parte di noi”, commenta il presidente Macron.

