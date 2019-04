Notre Dame brucia, il capo dei vigili del fuoco di Parigi: “Non siamo sicuri di poterla salvare”. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Parigi i prossimi novanta minuti saranno determinanti. La notizia è stata appena riportata dal sito Fanpage: “”Se non fermeremo l’incendio Notre Dame non ci sarà più. Non siamo sicuri di poterla salvare”. Nel frattempo le autorità hanno fatto sapere che non ci sono morti né feriti e che le cause del rogo non sono ancora state determinate.