Norbello dedica un parco a Stefania Piras, la 40enne morta cadendo dal balcone a Narbolia

“Dopo i fatti di questi giorni – ha detto il sindaco – ci siamo chiesti se fosse opportuno realizzare lo stesso questa serata. Quasi subito abbiamo capito che un eventuale annullamento sarebbe stato come fare un torto a Stefania, per quello che lei è stata e per quello che ha fatto per tutta la comunità in tutti questi anni. Stefania amava l’aggregazione, le attività culturali, insomma amava la vita e quindi non è con il silenzio il modo migliore per ricordarla. I l modo per ricordarla non sarà neanche un memorial ogni anno. Un impegno costante è un nostro dovere per coltivare quella che è la sua eredità e quindi continuare sulla strada delle attività, dell’aggregazione, dell’attenzione verso i bambini e i ragazzi per suscitare in loro interesse verso qualunque forma di arte, dal teatro alla musica, al cinema. Tutte queste attività avranno la loro casa naturale nel nuovo parco culturale che verrà chiamato Parco della musica e delle parole Stefania Piras”. La piazza è stata adornata con i girasoli e un mazzo di questi fiori è stato donato alla famiglia “perché Stefania amava la vita e i sui fiori preferiti erano i girasoli”.