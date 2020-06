Norbello dedica il nuovo parco culturale a Stefania Piras, la 40enne morta cadendo dal balcone

Un parco culturale a Norbello dedicato a Stefania Piras, la quarantenne, tanto amata dai suoi compaesani, che pochi giorni fa è rimasta vittima di un tragico incidente domestico. Un gesto quotidiano, quello di scuotere la tovaglia fuori dal terrazzo: purtroppo la ringhiera ha ceduto e Stefania è caduta giù. Per lei, purtroppo, ogni tentativo da parte dei soccorritori è risultato vano. Questa sera, prima del consueto appuntamento con il “Cinema sotto le stelle”, evento organizzato dal Comune, il sindaco Matteo Manca, la famiglia di Stefania, gli amici e gli abitanti di Norbello hanno voluto ricordarla con un video-raccolta delle sue foto più significative e in sottofondo la sua canzone preferita, “Ubriaco canta amore”

di Bandabardò.

“Dopo i fatti di questi giorni – ha detto il sindaco – ci siamo chiesti se fosse opportuno realizzare lo stesso questa serata. Quasi subito abbiamo capito che un eventuale annullamento sarebbe stato come fare un torto a Stefania, per quello che lei è stata e per quello che ha fatto per tutta la comunità in tutti questi anni. Stefania amava l’aggregazione, le attività culturali, insomma amava la vita e quindi non è con il silenzio il modo migliore per ricordarla. Il modo per ricordarla non sarà neanche un memorial ogni anno. Un impegno costante è un nostro dovere per coltivare quella che è la sua eredità e quindi continuare sulla strada delle attività, dell’aggregazione, dell’attenzione verso i bambini e i ragazzi per suscitare in loro interesse verso qualunque forma di arte, dal teatro alla musica, al cinema. Tutte queste attività avranno la loro casa naturale nel nuovo parco culturale che verrà chiamato Parco della musica e delle parole Stefania Piras”. La piazza è stata adornata con i girasoli e un mazzo di questi fiori è stato donato alla famiglia “perché Stefania amava la vita e i sui fiori preferiti erano i girasoli”.