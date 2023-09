Nora, via a “PulArchàios”: eventi e visite alla scoperta dell’antica città romana

Nora – Le meraviglie del passato riportate alla luce: PulArchàios, al via un ricco calendario di eventi, conferenze, laboratori, visite guidate al sito, che ha la finalità di far conoscere al visitatore il lavoro di scavi, scoperte e relativi studi che è stato svolto in questi anni nel prestigioso sito di Nora. Un ricco calendario in programma per la XIX edizione della manifestazione che si svolgerà con appuntamenti dal 7 settembre al 7 ottobre, e si concluderà con l’atteso appuntamento del Romanum Convivium: sarà realizzato dagli studenti dell’istituto Alberghiero un menù a base di ricette in uso nel periodo in cui Nora era sotto dominio romano. Attualmente la campagna di scavo è condotta dalle Università di Cagliari, Genova, Milano e Padova.

Alla conferenza stampa, organizzata quest’anno dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa, indetta per giovedì, saranno presenti La Fondazione Pula Cultura Diffusa, la Presidente Maria Efisia Contini, il vicepresidente Augusto Porceddu e la Direttrice Generale Clara Pili, il sindaco di Pula Walter Cabasino. Monica Stocchino Soprintendenza, Chiara Pilo Soprintendente e Funzionario responsabile dell’area Archeologica, Francesco Muscolino Direttore Musei Sardegna, Jacopo Bonetto Università di Padova, Marco Giuman Università di Cagliari, Rossana Martorelli Università di Cagliari, Federica Chiesa Università di Milano, Silvia Pellecchi Università di Genova, Stefano Floris Università di Tübingen, Antonello Figus Presidente Fondazione Romanico in Sardegna, Don Marcello Loi Parroco di Pula, Paolo Trudu – Proloco, Jessica Cappai Dirigente scolastico istituto Superiore Azuni Alberghiero. Francesca Cellamare Dirigente scolastico I.C. “B. Croce” di Pula.