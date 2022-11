Nora si è smarrita a Cagliari, l’appello a Radio Zampetta Sarda

SMARRITA NORA A CAGLIARI, ZONA IS CORRIAS. RICOMPENSA A CHI LA TROVA.

A Radio Zampetta Sarda l’appello di Pamela per ritrovare Nora.

“Mi chiamo Pamela e da lunedì 14 /11 alle 16 circa la mia gatta non torna a casa. Si chiama Nora e ha 4 anni. Si trovava a Cagliari in zona Is Corrias. Era abituata ad andare in giro, forse l ha presa qualcuno pensando che fosse abbandonata. Aiutatemi a ritrovarla ha un grande valore affettivo per questo offro una ricompensa a chi la trova.

Sono gradite segnalazioni di avvistamento e qualsiasi info utili per il suo ritrovamento.

Contattatemi al 393 4511184 o al 393 3339660″