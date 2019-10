Nora, dopo la paura arriva la gioia: “I dipendenti del sito archeologico assunti dalle nuove cooperative”

Di



apertura1

Contratto sicuro per i prossimi quattro mesi, poi il nuovo bando. Dopo aver lavorato come “volontari” per dieci giorni, pur di scongiurare la chiusura del sito archeologico, arriva la svolta per una ventina di operatori. La sindaca Medau: “Abbiamo salvato il lavoro di guide turistiche, accompagnatori e custodi”