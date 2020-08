Nonnina di Carbonia si finge disabile per avere il parcheggio sicuro: beccata e denunciata

È riuscita a ingannare, per anni, l’Assl, fingendosi invalida e ottenendo un pass per poter parcheggiare l’auto senza problemi nei posti riservati. Una nonnina di 74 anni di Carbonia è stata smascherata dalla Guardia di finanza, ed è stata denunciata. I finanzieri l’hanno trovata in possesso del contrassegno, esposto sul parabrezza dell’auto, e hanno subito avviato le verifiche. È stato così possibile scoprire che la 74enne era riuscita a ingannare l’Assl grazie alla copia di un verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap che, però, era stato falsificato, in modo da ottenere il rilascio del pass per gli invalidi.