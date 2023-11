Nonna Ada Lissia e le sue 102 candeline: a Selargius la festa per l’ex professoressa del Martini. “Un traguardo bellissimo per questa nonnina perchè noi la amiamo davvero tanto”, racconta Giorgia Corona con le operatrici del centro Residenza Familia. Candeline speciali per una nonna speciale.

Nata a Macomer il 7 novembre 1921, la signora Ada arriva al mirabile traguardo delle cento candeline, festeggiando l’evento con torta e palloncini, circondata dai suoi familiari (il figlio Bruno e la moglie Luisa ed il nipote Ivan) e dagli operatori della struttura “Residenza Familia” di Selargius, che la ospita ed assiste amorevolmente dal 2018. Dopo aver insegnato per oltre quarant’anni presso l’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini a Cagliari, va in pensione nel 1984 dedicandosi alle sue innumerevoli passioni.

Tra queste: il Teatro Lirico di Cagliari, del quale era fedele abbonata sin dalla sua inaugurazione nel 1993; i viaggi, che l’hanno portata ad esplorare i Paesi di tutto il mondo (USA, Cina, Giappone, India, America latina, Russia, Egitto e tanti altri), con rinnovato entusiasmo ed una passione contagiosa per chi ha avuto il privilegio di ascoltare i suoi innumerevoli aneddoti; la tanto amata spiaggia del Poetto, dove parcheggiava la sua iconica Fiat 126 color caffellatte per intraprendere le lunghe passeggiate con le amate amiche Giovanna, Francesca e Ida; la lettura dei classici, di cui è appassionata, tra cui la “Divina Commedia”, che ha sempre saputo declamare a memoria, in ricordo di un insegnamento che non esiste più. Il segreto di questa longevità? Sicuramente le risate e l’approccio (pro)positivo alla vita, che l’ha portata a organizzare ampie tavolate a casa sua (era anche un’eccellente cuoca) e a diventare un punto di riferimento per tutti i familiari che puntualmente si sono recati a farle visita, senza tralasciare quell’(auto)ironia che l’ha sempre portata a “scherzare” sull’età e sul destino, nel desiderio di godersi sempre il presente (il cd. carpe diem). In attesa delle prossime candeline, ora è solo tempo di festeggiamenti e “riconoscimenti”, come la pergamena e l’estratto di nascita gentilmente consegnati dalla consigliera comunale di Selargius Sig.ra Rita Ragatzu, a nome dei Comuni di Macomer e Selargius.