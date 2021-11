Nonna Ada compie 100 anni a Selargius dopo una vita a San Benedetto: grande festa a casa Lissia

Ha compiuto 100 anni la signora Ada Lissia, da parenti e amici conosciuta col più familiare “Nonna Ada”. Nata a Macomer il 7 novembre 1921, la signora Ada arriva al mirabile traguardo delle cento candeline, festeggiando l’evento con torta e palloncini, circondata dai suoi familiari (il figlio Bruno e la moglie Luisa ed il nipote Ivan) e dagli operatori della struttura “Residenza Familia” di Selargius, che la ospita ed assiste amorevolmente dal 2018. Dopo aver insegnato per oltre quarant’anni presso l’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini a Cagliari, va in pensione nel 1984 dedicandosi alle sue innumerevoli passioni.

Tra queste: il Teatro Lirico di Cagliari, del quale era fedele abbonata sin dalla sua inaugurazione nel 1993; i viaggi, che l’hanno portata ad esplorare i Paesi di tutto il mondo (USA, Cina, Giappone, India, America latina, Russia, Egitto e tanti altri), con rinnovato entusiasmo ed una passione contagiosa per chi ha avuto il privilegio di ascoltare i suoi innumerevoli aneddoti; la tanto amata spiaggia del Poetto, dove parcheggiava la sua iconica Fiat 126 color caffellatte per intraprendere le lunghe passeggiate con le amate amiche Giovanna, Francesca e Ida; la lettura dei classici, di cui è appassionata, tra cui la “Divina Commedia”, che ha sempre saputo declamare a memoria, in ricordo di un insegnamento che non esiste più. Il segreto di questa longevità? Sicuramente le risate e l’approccio (pro)positivo alla vita, che l’ha portata a organizzare ampie tavolate a casa sua (era anche un’eccellente cuoca) e a diventare un punto di riferimento per tutti i familiari che puntualmente si sono recati a farle visita, senza tralasciare quell’(auto)ironia che l’ha sempre portata a “scherzare” sull’età e sul destino, nel desiderio di godersi sempre il presente (il cd. carpe diem). In attesa delle prossime candeline, ora è solo tempo di festeggiamenti e “riconoscimenti”, come la pergamena e l’estratto di nascita gentilmente consegnati dalla consigliera comunale di Selargius Sig.ra Rita Ragatzu, a nome dei Comuni di Macomer e Selargius.