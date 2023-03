“Non sono io in quel video”: il 24enne condannato per l’omicidio del barista in Sardegna

Dice di non essere lui la persona nel video delle telecamere di sorveglianza e di non avere nulla a che fare con l’omicidio del barista 47enne Antonio Fara, ucciso a Sassari il 22 aprile del 2021, a martellate. Claudio Dettori, il 24enne sassarese condannato in primo grado all’ergastolo, in apertura di udienza ha revocato l’incarico al suo difensore di fiducia, Danilo Mattana, nominando come nuovo legale l’avvocato Giuseppe Onorato. È l’ottavo professionista che dall’inizio del procedimento si alterna a difesa dell’imputato. Claudio Dettori, senza fissa dimora, all’epoca dell’omicidio era ospite di Fara da circa due mesi. Il 22 aprile di due anni fa, il barista fu ritrovato morto nella sua casa, ucciso a colpi di martello. Dal primo momento i sospetti ricaddero su Dettori. Prima di scappare, il giovane aveva telefonato alle forze dell’ordine denunciando un probabile omicidio nell’appartamento. Fu rintracciato e arrestato a tarda sera in un giardino alla periferia di Sassari. Il processo è stato aggiornato al 21 aprile prossimo, quando la parola passerà all’avvocato della difesa.