Non si ferma la corsa dei prezzi a Cagliari: +0,5% in un mese, +10% rispetto a febbraio 2022

Era tutta un’illusione quel -0,2% registrato a gennaio, che aveva fatto sperare in una boccata d’ossigeno. Perché a febbraio i prezzi a Cagliari hanno ripreso la loro folle galoppata, registrando ancora aumenti: +0,5% rispetto a gennaio e +9,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Una follia che sta mettendo in ginocchio le famiglie, stremate da una spesa che persino nei discount sta diventando proibitiva, da bollette alle stelle e da un costo della vita difficilmente sostenibile.

Scorrendo alcune voci, si nota che rispetto a febbraio 2022 gli alimentari e le bibite sono aumentati del 13%, i costi per la casa del 26%, i trasporti del 7,4% e altrettanto i ristoranti.

Inaccettabile poi l’aumento dei prodotti negli scaffali: +1,7% in un solo mese. Unica buona notizia, si fa per dire, l’1,9% in meno di costi per le bollette rispetto a gennaio.