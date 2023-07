Non gli piace il pasto e fa deviare l’aereo: e pensare che viaggiava in business class

Una protesta decisamente “accesa” quella di un passeggero su un volo della compagnia United Airlines, decollato domenica alle 16:20 ora locale da Houston e diretto ad Amsterdam, deviato poi su Chicago.

Il motivo della violenta ribellione del passeggero, che viaggiava in business class, è stata la cena proposta sull’aereo. Le pietanze scelte, infatti, non erano disponibili e questo avrebbe scatenato l’ira dell’uomo. Quindi, come raccontato dalla compagnia al The Guardian, la reazione dell’uomo avrebbe provocato non pochi problemi all’equipaggio e agli altri passeggeri presenti, fino al punto da decidere di deviare il volo deviato all’aeroporto internazionale O’Hare.

“Il volo” – ha raccontato la compagnia-“è atterrato in sicurezza a seguito di un disagio arrecato da un passeggero. Le forze dell’ordine lo hanno scortato giù dall’aereo e il volo ha poi proseguito per Amsterdam”.