Non fu tentata concussione: archiviate le accuse contro il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu

“È evidente, in altri termini, come la vicenda abbia un mero rilievo politico: e certamente non penale”. Il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento aperto nei confronti del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Il reato ipotizzato era quello di tentata concussione. L’inchiesta della procura di Cagliari ruotava su presunte indebite pressioni sull’ex assessora della Cultura Paola Piroddi e sulla dirigente comunale per la permanenza di una associazione culturale nei locali della struttura comunale della Mediateca del Mediterraneo

Truzzu aveva ritirato le deleghe alla Piroddi pochi giorni dopo la bagarre scatenata in Consiglio comunale dopo l’annuncio del consigliere Angioni di avere ricevuto una lettera da un legale che preannunciava una denuncia presso la Procura della Repubblica da parte di Piroddi per l’attività in Consiglio da lui svolta. Da questo l’apertura del fascicolo sino all’archiviazione di oggi.

“Una vicenda incredibile, che non mi ha mai fatto dubitare dell’azione della magistratura”, ha commentato il primo cittadino su Facebook. “permettetemi anche di dire che non ho alcuna stima di chi, incapace di affermare la sua azione politica, utilizza le aule dei tribunali per cercare di affermare le proprie ragioni”.