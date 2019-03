Non chiamiamola mini naja: ecco come sarà il nuovo servizio militare per i giovani dai 18 ai 22 anni

NON CHIAMIAMOLA MINI NAJA

di Gigi Garau

L’aula della Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge che introduce in Italia un nuovo servizio militare della durata di sei mesi. Il servizio è rivolto ai giovani dai 18 ai 22 anni e dovrebbe essere svolto presso i Comandi e gli Istituti di formazione militare con il compito principale di avvicinare i giovani alla cultura del senso del dovere, dell’amore per la Patria, della salvaguardia delle libere Istituzioni. Sei mesi di corsi e approfondimenti, elarning, vita di caserma e tutte quelle situazioni che quotidianamente vivono i nostri militari. Per tanti anni ho ricoperto l’incarico di far conoscere e promuovere la Forza Armata che ho avuto il privilegio e l’onore di servire: la Marina Militare. Oltre 130 tra conferenze presso gli Istituti scolastici superiori della Sardegna e saloni dell’orientamento, un contatto con migliaia di giovani ragazzi sardi in procinto di terminare gli studi superiori. Il preambolo con cui iniziavo le conferenze, era dedicato alla grande guerra, al sacrificio di un gran numero di giovani, in particolare agli oltre 13.000 ragazzi sardi che non tornarono più a casa. Molti erano veramente giovani e si trovarono a combattere tutti assieme, per la prima volta sotto la stessa bandiera a difesa dei confini nazionali che tutt’oggi conosciamo, un sacrificio che oggi ci permette di godere di quei valori che in diverse parti del mondo non sono assicurati e garantiti.

La pace, la democrazia e la libertà, sono i valori che talvolta diamo per scontanti ma che all’origine sono frutto dell’estremo sacrificio di quei ragazzi che cento anni fa hanno dato la loro vita durante la grande guerra. Riavvicinare i giovani al mondo militare non dev’essere vista solo come una prospettiva professionale per una futura carriera in divisa, oggi l’Istituzione militare è all’avanguardia in ogni materia, cura scrupolosamente la preparazione del personale al quale dedica un’attenzione particolare. Tra i ruoli degli Ufficiali e dei marescialli ormai il titolo di studio base è la laurea, anche i volontari partono quasi tutti con un diploma di scuola media superiore, il grado delle specializzazioni è molto elevato e soprattutto nel mondo militare si ha la possibilità di fare delle esperienze straordinarie grazie al lavoro quotidiano sul campo che abili istruttori riescono a trasmettere ai neo arruolati. Il servizio proposto con il disegno di legge approvato alla camera è senza dubbio un’ottima iniziativa per avvicinare i giovani verso un mondo che talvolta sembra lontano e sconosciuto, nella mia esperienza personale ho avuto modo di apprezzare quanto siano curiosi e ben disposti i giovani ragazzi sardi, verso un’esperienza nel mondo militare. Ma è anche necessario riaffermare i valori del nostro Paese che nel mondo, durante le missioni internazionali, grazie alle Forze Armate, ha sempre ottenuto riconoscimenti per il grande senso di pace e democrazia dimostrato. Ecco, riavviciniamo i giovani alle stellette, ma non chiamiamola mini-naja, è un termine che ricorda un passato fatto da un servizio di leva che veniva svolto in un contesto completamente diverso a quello attuale e che molti ricordano con i “giornaletti” che allora si sprecavano nelle caserme.