Non c’è pace a Bitti: dopo l’alluvione trovati 18 positivi al Coronavirus

Sono 18, in totale, i positivi al Coronavirus trovati a Bitti dopo lo screening svolto dal Comune sui soccorritori, volontari e cittadini a pochi giorni dalla terribile alluvione che ha seminato distruzione e morte. La notizia riportata dall’Ansa. Trecentoquarantasette i tamponi effettuati. “È obbligatorio che si rispettino tutte le misure di sicurezza e contrasto alla diffusione del Coronavirus – avverte Marilena Turtas, delegata alle politiche sanitarie e infermiera nel reparto covid al San Francesco di Nuoro – uso corretto delle mascherine, lavaggio e sanificazione costante delle mani, distanziamento e quindi divieto assoluto di assembramento. In una situazione di emergenza da calamità naturale non possiamo assolutamente permetterci criticità sul piano sanitario”.