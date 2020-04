“Non abbiamo mandato via la donna dal market dei Mulini, ma non potevamo farle fare la spesa da sola senza altri clienti”. Dopo il racconto del consigliere Marco Benucci, arriva l’importante precisazione del personale di sicurezza dell’IperPan di Su Planu sul caso della donna residente a Cagliari che ha fatto la spesa a Su Planu: “Vi spieghiamo come si sono svolti realmente i fatti- spiegano le guardie giurate- la signora si è presentata da noi dicendo che, per motivi di sicurezza, intendeva fare la spesa all’interno del supermarket completamente ente da sola, senza la presenza cioè di nessun altra persona all’interno. Questo ovviamente non è possibile, le regole dicono che ci deve essere il giusto distanziamento e un numero contingentato di clienti. Davanti all’insistenza della richiesta, il personale di sicurezza ha chiesto alla donna dove fosse la sua residenza. Lei ha detto che abita a Cagliari, dunque le abbiamo semplicemente ricordato la regola: chi abita a Cagliari non potrebbe fare la spesa in un Comune e diverso dalla residenza. Nonostante questo, alla donna è stato consentito regolarmente di fare la spesa all’interno del market, nel pieno rispetto delle regole. Dunque non corrisponde al vero che è stata mandata via, anzi ha potuto acquistare tutto quello di cui aveva bisogno”. Il consigliere Benucci, testimone della vicenda, aveva invece parlato di “buon senso” da rispettare riguardo all’indicazione della residenza.