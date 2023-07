“Noi sardi lasciamo libera la battigia, poi arrivano i continentali e la occupano senza rispetto”

“Noi sardi arriviamo in spiaggia e ci mettiamo in seconda o terza fila lasciando libera la spiaggia vicino alla battigia”. Comincia così il simpatico racconto domenicale di Pino Argiolas, presidente dei trapiantati sardi, che riflette le abitudini al mare dei sardi e dei turisti italiani o stranieri. A parte la solita questione degli ombrelloni piazzati dall’alba in spiaggia per prenotare pezzi di spiaggia, c’è anche il “furto della battigia”, lasciata libera dai sardi come in una sorta di rispetto per i bagnanti e le proprie spiagge. Poi infatti cosa succede? Pino Argiolas è chiaro: “Arrivano dei continentali ore 10.40 e si mettono in prima fila quasi sulla battigia…Penso sia un problema di educazione”. Anche a voi è capitato nelle bellissime spiagge della nostra Isola?