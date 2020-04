“Noi, infermieri indignati del Policlinico di Monserrato: basta offese, lavoriamo con responsabilità e competenza”

Hanno letto l’attacco della Fials, “infermieri di anestesia e rianimazione del Policlinico tra rischio contagi e straordinari non pagati”, poi la replica del direttore generale dell’Aou, Giorgio Sorrentino: “Totale sicurezza e straordinari regolarmente pagati per gli infermieri del Policlinico”. E, dopo 24 ore di attesa, hanno deciso di dire la loro. La lettera spedita alla redazione di Casteddu Online porta la firma, generale, del “coordinatore e un gruppo infermieri di anestesia e rianimazione”. Ecco, di seguito, il loro messaggio:

“Gli infermieri di rianimazione dell’Aou di Cagliari sono indignati per le offese rivolte nelle ultime ore a mezzo stampa, da chi avrebbe come compito quello di proteggere e difendere i lavoratori. Uomini e donne che in questo momento stanno portando avanti, con grande responsabilità e competenza, il proprio lavoro in una Unità operativa come l’anestesia/rianimazione, in prima linea nell’assistenza ai pazienti con sospetta infezione da SARS-2