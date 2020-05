“Noi a Sant’Avendrace, assediati da zanzare e pappataci: vi prego, curate le zone infestate”

Mi chiamo Salvatore Atzori, cittadino di Cagliari residente in zona Sant’avendrace e vostro abituale lettore. Vorrei sottolineare come da due anni ormai la presenza di questi insetti specie in determinate zone della nostra città, stia diventando un fenomeno insopportabile. Nella giornata di ieri 6 maggio 2020 mi sono ritrovato nei pressi di Piazza l’Unione Sarda per una passeggiata col mio cane e siamo stati letteralmente massacrati da questi insetti. Ora,vista la situazione che tutto il mondo oltre noi sta passando a causa della pandemia, non pretendo che ciò venga messo in primo piano rispetto ad altri problemi sicuramente di importanza ben più rilevante.

Ma dal momento che siamo appena a maggio e l’indice di presenza ed aggressione di questi insetti è già pesante, gradirei quantomeno segnalarlo in modo che chi di dovere possa se possibile prendere dei provvedimenti per “curare” le zone più infestate. Per chi come me viene preso di mira in maniera incessante da questi insetti sta diventando impossibile fermarsi anche solo qualche secondo in un determinato luogo ove la loro presenza si concentra ed è in continua crescita. Partendo anche dal presupposto che c’è il pericolo per i nostri amici animali di contrarre malattie gravi da questi vettori e che possono rivelarsi pericolosi anche per noi quando la presenza diventa eccessiva, chiedo a cuor leggero e con il massimo rispetto, che si possa fare una segnalazione di ciò tramite il vostro giornale, rendendovi disponibile anche a pubblicare il mio nome e cognome qualora fosse necessario per “firmare” tale testimonianza.

Ringraziandovi, e sperando stiate tutti bene, vi mando cordiali saluti. Vostro lettore, Salvatore Atzori.