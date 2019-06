Noa, stuprata da bambina, a soli 17 anni sceglie di morire con l’eutanasia. Una vicenda drammatica che fa piangere l’intera Europa: si può morire per scelta dopo avere vissuto la violenza sessuale durante l’infanzia. La storia di Noa diventa un simbolo per sempre contro la malvagità dell’uomo. In Olanda, una ragazza di soli 17 anni, ha chiesto e ottenuto l’eutanasia (legale nei Paesi Bassi), dopo anni di sofferenze psichiche seguite a una violenza subita da bambina. Noa Pothoven è morta domenica in casa con l’assistenza medica fornita da una clinica specializzata. Aveva dichiarato di non riuscire più a vivere a causa della sua depressione.

Nel suo ultimo post su Instagram, Noa Pothoven scriveva “amore è lasciare andare, in questo caso”, chiedendo ai suoi follower di non cercare di farle cambiare idea. La sua scelta è diventata realtà dopo una lunga battaglia legale, perché in Olanda l’eutanasia può essere accordata a partire dai 12 anni di età, ma solo dopo che un medico abbia certificato che la sofferenza del paziente è insopportabile e senza via di uscita.

Continua qui la lettura su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/esteri/eutanasia-ragazza-olanda-1.4630265