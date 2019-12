No alla stigma, occhio ai pregiudizi sulla salute mentale: incontro oggi a Selargius

Otto incontri per dire “no allo stigma” e per portare la voce dei pazienti in giro nel territorio, contrastando così i tanti pregiudizi ancora diffusi sui disturbi della salute mentale.

Il Servizio Riabilitazione Psichiatrica Residenze e Semiresidenze delDSMD zona sud organizza il ciclo di “Incontri itineranti di Comunità” per portare

all’attenzione dell’opinione pubblica, nell’hinterland e oltre, il tema dello stigma e contrastare i pregiudizi che si hanno sui disturbi

mentali.

Il primo incontro si svolgerà oggi, 11 Dicembre, a Selargius nel Centro diaggregazione via Solferino dalle ore 17.00 alle 19.30.