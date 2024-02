“No alla passeggiata di via Roma dedicata a Riva, è solo propaganda elettorale”

La passeggiata di via Roma che Truzzu vuole intitolare a Gigi Riva? E’ già dedicata ad Antonio Romagnino, l’intellettuale cagliaritano morto nel 2011. Il caso è stato discusso ieri in consiglio comunale.

E’ stata citata la delibera del 28 novembre 2017, proposta dall’ex consigliere comunale Pd Tanino Marongiu, dove si leggeva che “Antonio Romagnino con la sua attività di professore, giornalista e scrittore ha contribuito ad arricchire lo scenario culturale di Cagliari e della Sardegna, anche con la sua attività di ambientalista, infatti fu sempre in prima linea nelle battaglie di impegno civile, padre nobile di un movimento attento alla salvaguardia dell’ambiente e dei beni monumentali cittadini, fu il primo presidente di Italia Nostra a Cagliari.”

Ora il sindaco Truzzu ha proposto di intitolare lo spazio a Gigi Riva “che nella sua gentilezza non avrebbe mai voluto fare torto a nessuno”, ha sottolineato Matteo Lecis Cocco Cortu, consigliere comunale Pd, “la fretta a volte è cattiva consigliera, così come la premura di annunci da campagna elettorale, signor sindaco. Lasciamo fuori dalla propaganda elettorale l’emozione suscitata in tutti noi dalla scomparsa di Gigi Riva. Gigi Riva resterà un simbolo di tutti ed è per questo che chiedo a lei sindaco e all’aula di ragionare insieme, uniti come siamo stati uniti nel salutarlo un’ultima volta, su quale monumento, piazza o strada dedicargli, senza divisioni politiche, una volta che si sarà celebrato il rinnovo del consiglio regionale e del consiglio comunale di Cagliari.

Non vorremmo assistere allo squallore della trasformazione di un momento di cordoglio e sincero spirito unitario espresso dalla nostra città in una becera occasione di divisioni.

Essere “Hombre Vertical” significa tenere la schiena dritta, anche davanti al calcolo e alla convenienza politica. Forse oggi questo ci chiede Gigi Riva”.