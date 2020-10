Nizza, attacco terroristico nella cattedrale: due morti, una donna decapitata

Attacco terroristico nella Cattedrale di Notre-Dame, a Nizza. Ancora incerto il bilancio delle vittime: secondo Bfmtv che cita una fonte della polizia, i morti sarebbero 3, mentre stando a Nice Matin, le vittime sono invece una donna decapitata e un uomo accoltellato. L’assalitore ferito a colpi d’arma da fuoco, è stato trasferito in ospedale. Ci sarebbe un secondo assalitore in fuga e ricercato. Il centro città è totalmente chiuso e tutti i negozianti e i clienti sono rintanati in uffici e negozi.

