Niente freddo, brezza estiva e tante giornate di sole: Cagliari tra le migliori città italiane per il bel tempo

È Bari la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore. Cagliari è invece la decimo posto. Benissimo per i giorni freddi (zero giornate con la temperatura percepita sotto i 3 gradi), soleggiamento, piogge e brezza nei giorni estivi

La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della qualità della vita per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo».

I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di 3bmeteo.

I dati migliori per Cagliari sono le 8, 6 ore di soleggiamento al giorno, le 61, 5 giornate di pioggia con accumuli oltre i 2 mm in almeno una fascia oraria sono, ma soprattutto non c’è un giorno dell’anno in cui la temperatura viene percepita al di sotto dei 3 gradi. Una dato che porta il capoluogo sardo al primo posto in Italia.

Per il resto sono 18 gli sforamenti l’anno oltre i 30 gradi per 3 giorni consecutivi e 18 quelli con accumulo di pioggia oltre i 40 mm.

In città sono 201, 2 le giornate annue fuori dal comfort climatico ( >70% o <30%) e 308 i giorni totali con raffiche oltre i 25 nodi. Infine sono state calcolate 6, 2 giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria.