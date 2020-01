Niente da fare: ritrovata morta Roberta Girotto, addio alla mamma scomparsa da qualche giorno. Il dramma temuto purtroppo si è materializzato: il suo corpo trovato vicino al fiume Bacchiglione. “Si sono purtroppo spente le speranze di ritrovare Roberta Girotto, la donna scomparsa lunedì mattina dalla sua abitazione di Bovolenta”, la notizia poco fa sul Mattino di Padova. E il cordoglio della sindaca Anna Pittarello: “Siamo vicini alla famiglia!”, la stessa prima cittadina era stata la prima a lanciare l’appello subito dopo la scomparsa della donna, che ultimamente soffriva di depressione. La donna, Roberta Girotto, aveva abbandonato la sua abitazione lasciando dentro portafoglio, cellulare e documenti, per questo non viene esclusa qualsiasi ipotesi e i vigili del fuoco stanno effettuando ricerche anche in tutti i canali della zona. La donna secondo alcune testimonianze stava vivendo un periodo tormentato della sua vita, ma viene descritta da tutti come una persona dal carattere buono e socievole.