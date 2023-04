Niente America’s Cup a Cagliari, Truzzu “dispiaciuto” per il flop della giunta Solinas

“Luna Rossa ha scelto Cagliari come sua casa. Perdere la regata della World Series è un danno ingente per la città. Eravamo pronti ad accogliere un evento che ci avrebbe proiettato sulla scena internazionale con un alto profilo generando un importante indotto economico sul territorio”. A dirlo è il sindaco Paolo Truzzu, con un post pubblico su Facebook. Il primo cittadino interviene quando il ko incassato dalla giunta Solinas, con la quale condivide lo stesso perimetro politico di centrodestra, è stato già incassato. “Sinceramente apprendo con dispiacere l’ufficialità della notizia”, prosegue Truzzu. Non c’è più nulla da fare, insomma: forse sarà davvero Brindisi, che stava già scalpitando da qualche giorno, ad avere nelle sue acque le imbarcazioni pronte a sfidarsi in vista della prossima America’s Cup.

L’occasione è sfumata nonostante tutte le mediazioni, in extremis, proposte dall’assessore regionale del Turismo. Le polemiche sono già tante, con richieste di chiarimenti arrivate sia dal centrosinistra che da parte del centrodestra in Regione, con in testa proprio il partito di Truzzu, Fratelli d’Italia. Chessa, dal canto suo, ha detto di essere pronto, nei prossimi giorni e carte alla mano, a spiegare i motivi dell’affare con la società organizzatrice Ace, mediatico ed economico, saltato dopo tanti mesi.