Nieddu saluta i dipendenti regionali e si commuove: “Qualcuno ci ha messo i bastoni fra le ruote”

Anticipa i tempi e spiazza tutti, con un addio ai dipendenti regionali che ha voluto incontrare personalmente per ringraziarli, perché senza di loro “questo assessorato sarebbe andato nel pallone”, nonostante la sua esclusione non sia ancora ufficiale. Mario Nieddu, leghista, dentista cagliaritano entrato in giunta dalla prima ora in quota Carroccio, è stato silurato senza pietà per permettere a Solinas e Salvini di trovare un nuovo equilibrio politico e di partito che consenta loro di andare avanti fino a fine legislatura.

“Io sono qui solo per ringraziare voi, siete una squadra eccezionale. Avete dato prova di una capacità di una grande capacità di lavoro, di una grande professionalità, credo che alla fine questo ci verrà a tutti insieme riconosciuto”, ha detto Nieddu. L’assessore uscente ha sottolineato che lui e i dipendenti regionali hanno “mandato avanti un sistema che non era certo attrezzatissimo”.

Ma Nieddu si è pure tolto qualche sassolino dalla scarpa, dicendo senza mezzi termini che “qualcuno, anziché collaborare e aiutare, ha messo a volte i bastoni fra le ruote. Ai posteri l’ardua sentenza”, ha aggiunto. “Mi avete dato la possibilità di vivere un’esperienza che io non dimenticherò mai e spero anche voi”.

Nieddu è stato fatto fuori per fare posto a Carlo Doria, fedelissimo di Solinas, bocciato alle urne alle scorse politiche dove si era candidato per il Senato. Ma è stato mollato anche da Salvini, che mollando la Sanità e prendendosi i Lavori Pubblici ha intravisto la possibilità di risalire la china per le prossime regionali.