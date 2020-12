Previsioni rispettate, neve anche sul monte Linas. Un freddo pungente, temperature in picchiata e cime imbiancate anche nel gruppo montuoso della Sardegna sud-occidentale. Questa immagine arriva da un lettore di Casteddu Online di Arbus: potrebbe essere definita una leggera spruzzata di neve, in confronto all’abbondante manto bianco che ha coperto Desulo e Fonni, ma basta per capire che l’inverno è davvero arrivato anche in Sardegna.