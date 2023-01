Neve anche a Villacidro, freddo da battere i denti: imbiancato il monte Linas

Villacidro – Neve a bassa quota, freddo da far battere i denti: anche il Monte Linas si imbianca. Previsioni meteo rispettate, già da questa mattina il termometro è sceso e l’aria pungente e gelida dimostra che l’inverno è proprio arrivato. Scenari mozzafiato da ammirare per chi non è abituato alla neve ma gode del clima mite e del sole: ma oggi, e per i prossimi giorni, gli esperti annunciano ancora freddo e temperature ulteriormente in picchiata. Insomma, l’ultima decade di gennaio sarà caratterizzata dal maltempo che risparmierà nemmeno il Medio Campidano. In attesa di un clima più confortevole non resta che ammirare le cime imbiancate: suggestive e maliose meritano considerazione e, perché no, per i più coraggiosi una passeggiata all’aria aperta consentirà di godere al meglio lo spettacolo offerto dalla natura piuttosto che osservarlo dalle finestre di casa.