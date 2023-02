Nessuno vuole portare le navi, stop ai collegamenti con le isole minori: Calasetta, Carloforte e La Maddalena a rischio isolamento. “Che la gara per il collegamento marittimo per le tratte Palau -La Maddalena, Carloforte -Portovesme e Carloforte-Calasetta sia andata deserta anche questa volta non ci sorprende”. E’ il commento del segretario regionale della Fti Cisl, Ignazio Lai, secondo il quale “si conferma quanto diciamo da tempo: occorre una gara unica e appetibile per le compagnie. Queste sono piccole tratte, che funzionano molto bene in estate, ma che negli altri mesi sono utilizzate quasi esclusivamente dai residenti. Per questo – prosegue Lai – è necessario che la Regione cambi strategia, predisponga al più presto un nuovo bando che consenta di coprire un servizio di mobilità interna ed esterna indispensabile”.