Nessuno ha aiutato Lorenzo, pestato al Poetto: denunciate due ragazze, in tanti mangiavano panini e guardavano

Le fidanzate dei due in carcere, Maria Dolores Ibba, 19 anni, e Martina Trudu, 22, sono state denunciate per omissione di soccorso. Il 22enne è in coma, in condizioni disperate dopo essere stato preso a pugni, calci e cinghiate in faccia la scorsa notte nella zona del Lido. Due ragazzi sono in carcere per tentato omicidio, Ma c’era anche altra gente, nella zona del Luna Park, e nessuno ha mosso un dito.