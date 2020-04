“Nessuna riapertura dei mercatini”, la disperazione dei 7 mila ambulanti sardi

Sempre di più la situazione economica delle imprese sarde diventa durissima e, tra le categorie maggiormente svantaggiate dalla emergenza sanitaria, rientra proprio quella degli operatori su area pubblica che, troppo spesso non sono considerati da chi deve prendere le giuste decisioni.

“ Gli operatori del commercio su area pubblica sono l’unica categoria per la quale non sono state comunicate date di riapertura, né certe né probabili. A quanto pare la nostra categoria non è degna di attenzione, nonostante sia formata da 200mila imprese e 400mila addetti e muovesse, prima del coronavirus, un fatturato di 10 miliardi di euro circa”. tuona Marco Medda, presidente provinciale della Confesercenti dopo la pubblicazione del DPCM del 26 aprile.