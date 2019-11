“Nessun caos all’ospedale di Carbonia, gli esami clinici vengono inseriti dai medici”

Dopo l’attacco del sindacato Nursing Up arriva la replica dell’Ordine degli infermieri di Carbonia-Iglesias: “Tutto falso, nessuno pretende che gli infermieri si occupino delle richieste informatizzate. Gli infermieri non sono costretti a non rispettare le norme e non c’è nessuna disposizione in tal senso da parte dell’Ats”