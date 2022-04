Neopatentato e ubriaco al volante: 18enne denunciato a Iglesias

Stanotte alle 3,30 a Iglesias, in via Paolo Borsellino, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un diciottenne di Carbonia, operaio, incensurato. Il giovane è stato fermato alla guida di una Jeep Compass di proprietà di una ditta del capoluogo sulcitano ed è stato sottoposto a test etilometrico, che ha riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,41 grammi per litro alla prima prova e 1,42 alla seconda. La patente di guida appena conseguita gli è stata ritirata, l’autovettura è stata restituita ai titolari della ditta proprietaria.