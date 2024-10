Neonata di Monserrato intubata e in attesa di trapianto al cuore, l’sos dei genitori: “Aiutateci a starle vicino”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una neonata si trova ricoverata all’ospedale Bambin Gesù di Roma e attende di subire un delicatissimo trapianto di cuore. I loro genitori, una 25enne e un ventiseienne di Monserrato, si trovano nella Capitale e hanno bisogno d’aiuto: “Sino al primo novembre abbiamo un tetto sicuro, poi dovremo cercare un altro alloggio”, spiega il giovane papà. La piccola è venuta alla luce al Policlinico di Monserrato lo scorso dieci ottobre con un cesareo d’urgenza: “La visita di routine non era andata bene, durante il tracciato il battito era molto leggero. Arrivati all’ospedale i medici hanno stabilito un’assenza completa del battito programmando un cesareo d’urgenza”, aggiunge la mamm. Una volta nata la bambina sembrava che il dramma, per lei e per i genitorifosse passato: “Invece, purtroppo, ha riscontrato dei problemi al cuoricino, una cardiopatia grave con funzionamento del cuore al 20% dopo 3 giorni di incubatrice e terapia intensiva neonatale. I dottori hanno cercato di capire da cosa fosse causato il malfunzionamento, senza però capirne la causa in quanto non erano in possesso dei mezzi adatti. Hanno quindi deciso di trasportarla d’urgenza dal Policlinico all’aeroporto di Elmas e, con un velivolo dell’Aeronautica militare al Bambin Gesù di Roma”.