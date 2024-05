Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Neon Europa: Una novità assoluta.Primi in Sardegna per le Insegne in Classe A con Certificazione Energetica

Neon Europa è la prima e unica azienda in Sardegna e tra le prime 4 in Italia a poter certificare le insegne luminose con un’etichetta energetica, segnando un passo fondamentale verso un consumo consapevole e la sostenibilità ambientale.

Diego Lai: Innovazione, Tecnologia e Sostenibilità

Diego Lai, contitolare e direttore tecnico della Neon Europa, nonché Presidente Nazionale di AIFIL (Associazione Italiana fabbricanti Insegne Luminose), è un pioniere di questo importante traguardo. La sua dedizione all’innovazione tecnologica e alla promozione della tutela ambientale ha permesso a Neon Europa di diventare un leader nel settore.

Vantaggi per i Clienti di Neon Europa e per l’Ambiente

I clienti di Neon Europa possono ora beneficiare di insegne luminose che offrono un impatto visivo ottimale per promuovere il punto vendita , ma che sono anche progettate e certificate per il risparmio energetico.

L’etichetta energetica permette una trasparenza totale sui consumi, facilitando la scelta di soluzioni più green. Inoltre, un minor consumo energetico implica una riduzione delle emissioni di CO2, contribuendo attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Un Futuro Luminoso

Diego Lai e tutto il team di Neon Europa si impegnano a rimanere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità. Essere tra le prime aziende in Italia a offrire questa certificazione rappresenta solo l’inizio del nostro percorso verso un futuro più verde. Continueremo a sviluppare prodotti e servizi che rispondano alle esigenze del mercato, rispettando al contempo l’ambiente. Neon Europa ha investito significativamente in tecnologie all’avanguardia industria 4.0 e nella formazione del proprio personale per garantire che ogni insegna certificata rispetti i più alti standard di qualità e sostenibilità.

Invitiamo tutti i nostri clienti, attuali e futuri, a scoprire i vantaggi delle nostre insegne luminose certificate.

Per maggiori informazioni, contattate il nostro servizio clienti tel 070 240660 – [email protected] e visitate il ns sito www.neoneuropa.it

Neon Europa: illuminare il presente, preservando il futuro.