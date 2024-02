Neon Europa: dalle insegne all’arredo e attrezzature locali food

Oggi, con Alberto Lai non più tra noi, sono i suoi quattro figli – Simona, Alessandra, Fabrizio e Diego – a tenere alta la fiaccola dell’innovazione e della qualità che ha contraddistinto l’azienda fin dai suoi albori.

Fondata nel 1962 da Alberto Lai, la Neon Europa ha prodotto insegne luminose che hanno illuminato le strade della Sardegna, segnando costantemente il passo dell’evoluzione nel settore.

La storia di successo di Neon Europa ha radici profonde nella determinazione e nella visione di Alberto Lai. Dopo una breve esperienza in una fabbrica di insegne luminose, ha avviato la sua impresa con una lambretta e una modesta cassetta degli attrezzi, riparando insegne e piccoli elettrodomestici.

Con il passare degli anni, l’azienda ha continuato a crescere, trasferendosi in strutture sempre più grandi. L’ampio stabilimento industriale di Cagliari, in Viale Elmas 183, dotato di macchinari ad alta tecnologia 4.0, simboleggia il salto di qualità compiuto dall’azienda.

I figli di Alberto, presenti in azienda da 30 anni, hanno ereditato la passione e la determinazione del padre, portando avanti il suo progetto con dedizione e spirito imprenditoriale e ampliando notevolmente l’attività.

Oggi Neon Europa è molto altro. Si è specializzata nell’arredamento locali e attrezzature per ristorazione, diventando rivenditore di prestigiosi marchi Made in Italy come Frigomeccanica e Pedrali, solo per citarne alcuni.

Dai bar ai ristoranti, dagli alberghi alle pasticcerie e gelaterie, dalle macellerie alle gastronomie, la Neon Europa, è il partner ideale non solo per le insegne ma anche l’arredamento e l’attrezzatura professionale. Il cliente è seguito in ogni fase: progettazione, fornitura, montaggio, assistenza.

Le cucine dei ristoranti e i laboratori dei locali food sono progettati con attrezzature arisparmio energetico e con tecnologia 4.0 che consente importanti agevolazioni di credito d’imposta e accessi da remoto per qualsiasi esigenza ad esempio per una eventuale manutenzione o assistenza direttamente con il produttore.

Il famoso gingol che è entrato nella testa di tanti sardi è diventato: Neon Europa insegne e arredamenti