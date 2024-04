Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Neon Europa al Salone del Mobile

La collezione Vermobil : tavoli, sedie e salotti in metallo

NeonEuropa, azienda specializzata nell’arredo per locali food, presentale collezioni Vermobil esposte al Salone del Mobile e vi aspetta nella sede di Cagliari in viale Elmas 183 per una gratuita consulenza personalizzata.

Lo stand Vermobil è stato un vero e proprio tripudio di eleganza , stile e arte del design dei mobili in metallo.

Le nuove collezioni di tavoli, sedie e salotti incarnano l’eccellenza artigianale e l’innovazione tecnologica. Ogni pezzo è stato curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza di comfort e raffinatezza senza pari.

-Qualità che Resiste al Tempo

Realizzati con materiali di prima qualità, tavoli, sedie e salotti Vermobil sono progettati per durare nel tempo senza perdere il loro fascino. I metalli zincati e la verniciatura a polveri epossidiche offrono una resistenza superiore alla corrosione e alle intemperie, garantendo che i vostri mobili rimangano belli e funzionali anche dopo anni di esposizione agli agenti atmosferici.

-Design Raffinato

La collezione vanta un’eccellente fusione di forma e funzione. Con linee pulite, curve eleganti e dettagli raffinati, ogni pezzo è progettato per aggiungere un tocco di classe ai vostri spazi esterni.

-Vasta Scelta di Modelli e Colori

Sappiamo che ogni spazio è unico, così come i gusti personali di ognuno. Ecco perché offriamo una vasta gamma di modelli e colori tra cui scegliere. Che preferiate uno stile moderno e minimalista o un look più tradizionale, troverete sicuramente il pezzo perfetto per soddisfare i vostri desideri. Dai toni neutri ai colori audaci, dalle sedie alle poltrone, dai salotti ai tavoli, abbiamo tutto ciò di cui avete bisogno per creare l’ambiente esterno dei vostri sogni.

-Scoprite il Vostro Stile Unico

Non accontentatevi di mobili mediocri per i vostri spazi esterni. Investite in qualità, comfort e stile con i nostri tavoli, sedie e salotti in metallo zincato.

Per l’area esterna del vostro bar – ristorante – hotel oppure del giardino, scoprite la collezione completa e preparatevi a vivere l’estate con stile e raffinatezza.

Se state cercando il connubio perfetto tra qualità, design e resistenza, a prezzi competitivi, non cercate oltre. Contattate Neon Europa che offre un servizio completo dalla progettazione al montaggio: tel 070 240660 – [email protected].