Neon Europa al Salone del Mobile, la collezione Quadrifoglio Group: arredo ufficio

NEON EUROPA AL SALONE DEL MOBILE

LA COLLEIONE QUADRIFOGLIO GROUP: ARREDO UFFICIO

Neon Europa, azienda specializzata nell’arredo ufficio, presenta le collezioni Quadrifoglio Group esposte al Salone del Mobile e vi aspetta nella sede di Cagliari in viale Elmas 183 per una gratuita consulenza personalizzata.

Nello stand è stato possibile esplorare insieme le ultime tendenze e le soluzioni più innovative nel mondo dell’arredamento per ufficio. Le nuove collezioni di scrivanie, tavoli, sedute, salotti e sistemi di archiviazione incarnano l’eccellenza artigianale e l’innovazione tecnologica. Quadrifoglio Group offre una vasta gamma di prodotti per l’arredamento per ufficio, progettati per soddisfare le più vaste esigenze di stile, funzionalità ed ergonomia.

-Scrivanie e postazioni di lavoro

Quadrifoglio produce una varietà di scrivanie e postazioni di lavoro adatte a diversi ambienti e stili di arredamento. Queste possono includere scrivanie tradizionali, scrivanie bench, scrivanie a isola e postazioni di lavoro flessibili che favoriscono la collaborazione e la comunicazione tra i dipendenti.

-Sedie e poltrone

L’azienda offre una vasta selezione di sedie da ufficio ergonomiche progettate per fornire comfort e supporto durante lunghe sessioni di lavoro. Queste sedie possono includere sedie operative, sedie da conferenza, poltrone direzionali e sedie per sale riunioni, disponibili in una varietà di stili e materiali.

-Armadi e contenitori

Quadrifoglio Group fornisce soluzioni di archiviazione per ufficio, come armadi, credenze e cassettiere, progettate per organizzare documenti in modo efficiente e accessibile.

-Sistemi di parete e divisori

Per ottimizzare lo spazio e promuovere la privacy nei luoghi di lavoro open space, Quadrifoglio offre sistemi di pareti divisorie modulari, che consentono di creare spazi separati

senza sacrificare la luminosità e l’apertura degli ambienti.

-Arredi complementari

Quadrifoglio offre una vasta gamma di arredi complementari come scaffalature, pannelli divisori acustici e accessori per scrivanie, progettati per migliorare l’organizzazione e la

funzionalità degli spazi di lavoro.

Non perdete l’opportunità di esplorare le novità dell’arredamento per ufficio con Neon Europa che può offrire un servizio completo dalla progettazione al montaggio.

Per ulteriori informazioni e per prenotare un appuntamento personalizzato, non esitate a contattare Neon Europa al tel 070 240660 – [email protected]